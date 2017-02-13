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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ КРЕДИТОРОВ В СУД ХОЗЯИН ФИРМЫ-ДОЛЖНИКА НАЧАЛ «ОПУСТОШАТЬ» ЕЕ СЧЕТА
15:27 13.02.2017

Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК Республики Беларусь в отношении руководителя коммерческого предприятия, выполнявшего в Слониме строительные работы накануне областного фестиваля «Дожинки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, получив в качестве оплаты миллиарды неденоминированных рублей, руководитель фирмы не рассчитался с поставщиками и подрядчиками. К слову, среди них было несколько финансируемых из бюджета предприятий, которые из-за необязательности партнера «нажили» не заработанные деньги, а финансовые проблемы. Хотя проверка показала, что директор имел возможность полностью погасить долги, но вместо этого фактически вывел все деньги из предприятия.

С этой целью он сложил полномочия руководителя и заключил с собой, как с индивидуальным предпринимателем, договор на управление фирмой, получив свыше 9 млрд. неденоминированных рублей вознаграждения. После обращения кредиторов в суд хозяин фирмы-должника начал «опустошать» ее счета. Он проводил всевозможные платежи в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования, уплачивал за них банковские кредиты и проценты. На все это расходовались десятки миллионов рублей. Одновременно с корпоративной карточки должника обналичили 300 млн. неденоминированных рублей.

В результате субъект предпринимательской деятельности (кстати, сменивший свой гродненский адрес на минский) за короткое время из преуспевающего превратился в неплатежеспособного. В отношении него начата процедура банкротства.

В настоящее время детали неклассического бизнеса разбирают следственные органы, куда передано возбужденное финансовой милицией уголовное дело.
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