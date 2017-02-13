Новые школьные пособия появятся у учеников 3-х и 7-х классов в следующем учебном году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, всего порядка 30 книг.

О том, что учебники должны быть в первую очередь понятны ученикам и не перегружены ненужной информацией, говорили и на недавнем «большом разговоре» с президентом.

По сути, замена школьных пособий - это один из этапов реализации новой учебной программы. Разработали ее в прошлом году. Тогда же полностью обновили учебники 1-м, 5-м и 10-м классам.

Такой учебник можно увидеть в любом портфеле школьника. По нему дети учат физику в 7-м классе.

Сотрудники Национального института образования уверены, несмотря на то, что на этом сборнике выросло ни одно поколение, минусов в нем больше, чем плюсов. Один из них - сплошной, как принято говорить, «сухой» текст.