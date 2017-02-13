Экономический суд Гродненской области привлек ОДО «Фирма АВС» к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ.

Согласно решению судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь действия ОДО «Фирма АВС» по введению в гражданский оборот продукции – майонеза «Провансаль Тот самый вкус!» в упаковке, способной вызвать смешение с товаром – майонезом «КАМАКО Провансаль Столичный», были признаны актом недобросовестной конкуренции.

В связи с признанием Верховным судом Республики Беларусь действий ОДО «Фирма АВС» актом недобросовестной конкуренции главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по Гродненской области составлен и направлен в Экономический суд Гродненской области протокол об административном правонарушении в отношении ОДО «Фирма АВС».

Постановлением Экономического суда Гродненской области 5 января 2017 г. за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму в размере 400 базовых величин (9200 рублей).

Постановление суда по делу об административном правонарушении исполнено.