В 2017 году ПО «Белоруснефть» планирует построить 17 и реконструировать 9 АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, больше всего будет возведено автозаправок в Гродненской области – 4, а реконструировано в Гомельской и г. Минске – по 3 АЗС.

В 2016 г. в фирменной сети АЗС «Белоруснефть» построено и реконструировано 18 автозаправочных станций.