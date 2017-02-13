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ЭКОНОМИКА РБ
В 2017 ГОДУ БЕЛОРУСНЕФТЬ ПОСТРОИТ 17 И РЕКОНСТРУИРУЕТ 9 АЗС
15:00 13.02.2017
В 2017 году ПО «Белоруснефть» планирует построить 17 и реконструировать 9 АЗС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, больше всего будет возведено автозаправок в Гродненской области – 4, а реконструировано в Гомельской и г. Минске – по 3 АЗС.
В 2016 г. в фирменной сети АЗС «Белоруснефть» построено и реконструировано 18 автозаправочных станций.
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