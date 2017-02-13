Рейтинг проектов конкурса «Лучший молодежный проект» впервые введен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, идея внедрения шкалы оценки молодежных инициатив принадлежит управлению воспитательной работы с молодежью вуза. Предполагается, что рейтинговая система простимулирует участников конкурса к совершенствованию и развитию проектов, своих навыков и знаний.

Продвижение каждого проекта будет фиксироваться в специальной таблице. В данном расчете учтены наиболее важные аспекты деятельности конкурсантов на пути к реализации своих идей.

В ранжировании учитывается подготовительный этап (презентация продукта), информационная работа со СМИ, качество выполнения поставленных целей, обучение авторов.

Отметим, рейтинговая позиция проектов меняется ежедневно и зависит от активности и мотивированности конкурсантов.

Конкурс «Лучший молодежный проект» проводится в БГУ с 2009 года и направлен на выявления и лучших студенческих программ, а также их материальную поддержку и реализацию.