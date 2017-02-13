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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЙТИНГ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ» ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕН В БГУ
14:40 13.02.2017
Рейтинг проектов конкурса «Лучший молодежный проект» впервые введен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, идея внедрения шкалы оценки молодежных инициатив принадлежит управлению воспитательной работы с молодежью вуза. Предполагается, что рейтинговая система простимулирует участников конкурса к совершенствованию и развитию проектов, своих навыков и знаний.
Продвижение каждого проекта будет фиксироваться в специальной таблице. В данном расчете учтены наиболее важные аспекты деятельности конкурсантов на пути к реализации своих идей.
В ранжировании учитывается подготовительный этап (презентация продукта), информационная работа со СМИ, качество выполнения поставленных целей, обучение авторов.
Отметим, рейтинговая позиция проектов меняется ежедневно и зависит от активности и мотивированности конкурсантов.
Конкурс «Лучший молодежный проект» проводится в БГУ с 2009 года и направлен на выявления и лучших студенческих программ, а также их материальную поддержку и реализацию.
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