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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА "МИКРО-, ОПТО- И СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА"
14:32 13.02.2017
В Институте физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси 10 февраля состоялось подписание соглашения о создании и деятельности инновационно-промышленного кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в кластер вошли организации НАН Беларуси, ОАО "Интеграл", ОАО "Планар", ОАО "НИИ радиоматериалов", а также вузы - БГУ, БНТУ и БГУИР.
Инновационно-промышленный кластер будет являться координирующей структурой, осуществляющей свою деятельность в сфере научных исследований, опытно-конструкторских разработок, производстве изделий микро-, опто- и СВЧ-электроники, а также электронного и оптико-электронного машиностроения и приборостроения. Деятельность кластера позволит принимать согласованные решения, в соответствии с мировой конъюнктурой на рынке микроэлектроники и электронного машиностроения.
Как отметил генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, академик Николай Казак: "Создание кластера в сфере электроники создаст правовую основу для слаженной совместной работы организаций Академии наук, вузов, промышленных предприятий. Мы разработали перспективный план сотрудничества на 2017-2020 годы. В него входит создание нескольких центров».
Согласно перспективному плану, на базе "Интеграла" планируется создать технологический экспериментальный центр для разработки новых технологий производства изделий в сфере микроэлектроники. Также будет создан Центр радиационных испытаний изделий микроэлектроники на базе НПЦ по материаловедению НАН Беларуси совместно с ОАО "Интеграл". Кроме того, планируется создавать новое технологическое оборудование в ОАО "Планар" в Центре развития точного электронного машиностроения, который будет организован совместно с ОАО "Интеграл" и Академией наук.
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