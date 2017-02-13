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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДКА 45 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В БЕЛАРУСИ В 2016 ГОДУ
14:20 13.02.2017

В 2016 году регистрирующими органами Беларуси зарегистрировано порядка 45 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в настоящее время в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержится информация в отношении 1,3 млн. субъектов хозяйствования, из которых 411 тыс. субъектов значатся действующими.

За прошлый год Министерством юстиции было выдано 9,2 тыс. выписок из ЕГР, при этом 36% от общего количества поступивших запросов было направлено заявителями электронно посредством веб-портала ЕГР.

При этом 56% наименований юридических лиц в 2016 году было согласовано электронно.

Количество электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования и внесенных в ЕГР электронных уведомлений по сравнению с 2015 годом увеличилось почти в 2 раза.

В целях улучшения условий ведения бизнеса и позиции Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка по показателю «Создание предприятий» Министерством юстиции разработаны проекты нормативных правовых актов, предусматривающие: отказ от обязательности использования печати в деятельности юридического лица; установление возможности подачи документов, необходимых субъектам хозяйствования для открытия текущего (расчетного) счета в банке, при прохождении процедуры государственной регистрации, а также иные нововведения в части порядка создания и ликвидации бизнеса.

Значительное внимание в отчетном периоде Министерством юстиции уделялось методологии и контролю за работой регистрирующих органов, повышению качества их работы.

Как результат, в 2016 году значительно уменьшилось количество выявленных нарушений порядка регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования со стороны регистрирующих органов, что подтверждается результатами проведенных Министерством проверок их деятельности.
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