Агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру в прошлом году было принято 847 231 заявления, на основании которых совершались регистрационные действия, из них 55,3% были исполнены в течение часа.

Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу, наибольший процент выполненных в течение одного часа заявлений по государственной регистрации отмечен в РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» – около 80,9 %. Отметку свыше 55% исполненных в течение часа заявлений о государственной регистрации также перешагнули РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» – 75%; РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» – 64,4%, РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» – 61,7%.

Скорость осуществления административных процедур по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на нее и сделок с ним является важным показателем. Создание комфортных условий для граждан, прибегающих к услугам агентств, качество работ и сроки их выполнения, которые удовлетворяют заказчиков, достигается за счет постоянной работы по повышению квалификации сотрудников, отладкой бизнес-процессов, а также внедрения и использования автоматизированных систем информационного взаимодействия при оказании услуг. В общем итоге это положительно влияет на позиции Республики Беларусь в международных рейтингах.