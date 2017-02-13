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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ И БЕЛОРУССКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ НА 2017-2019 ГОДЫ
13:50 13.02.2017

Первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович и председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво подписали отраслевое соглашение на 2017-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, по решению сторон отраслевое соглашение на очередной трехлетний период распространяет свое действие на всех работников – членов профсоюза и нанимателей центрального аппарата Минтруда и соцзащиты; комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома; территориальных органов Департамента государственной инспекции труда и Фонда социальной защиты населения; подчиненных Министерству государственных организаций; учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание; территориальных центров социального обслуживания населения; центров социального обслуживания семьи и детей; управлений по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов.

В соглашении нашли отражение достигнутые сторонами договоренности по оплате труда и жизненному уровню работников, охране труда, условиям труда и отдыха, а также гарантии занятости и договоренности в части вопросов социального партнерства.

В целях содействия реализации трудовых и социально-экономических интересов работников, предоставления им более льготных условий по сравнению с законодательством, укрепления трудовой дисциплины и повышения ответственности работников в части вопросов охраны труда стороны обозначили ряд положений, рекомендуемых для включения в коллективные договоры. Среди них – положения о применении гибких систем оплаты труда, гибких форм занятости, о предоставлении материальной помощи и выплате выходного пособия, пособия на оздоровление, о гарантиях руководителям профсоюзных органов и профсоюзным работникам, о выделении средств на финансирование мероприятий по охране труда и санаторно-курортное лечение работников, о дополнительных мерах социальной поддержки ранее работавших в организации ветеранов труда, о моральном и материальном поощрении работников за участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, о создании условий для обеспечения работников горячим питанием, об экономии всех видов энергоресурсов и ряд других.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и служит основой для заключения коллективных договоров в подпадающих под его сферу действия организациях.
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