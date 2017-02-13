2017 год рынок аренды встретил без каких-либо потрясений. До летнего ажиотажа нынешней активности арендаторов еще далеко, но и нельзя сказать, что рынок находится “в спячке”, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Последние годы январь никак нельзя было назвать спокойным месяцем. И в 2015-м, и в 2016-м наблюдался настоящий всплеск спроса на съемное жилье. В условиях девальвации платить по “старым” долларовым ценам многие арендаторы уже не могли и, если договориться о скидке не получалось, начинали поиски новой квартиры. В 2017 году повторения тех событий не произошло. Курс доллара долгое время остается стабильным, а значит ценообразование сейчас определяется исключительно соотношением спроса и предложения.

Судя по активности арендаторов, некоторый рост спроса по сравнению с декабрем имел место. Если сравнивать с другими месяцами прошлого года, то желающих снять квартиру в Минске сейчас больше, чем весной, но значительно меньше, чем в летне-осенний период.

В январе стало больше и тех, кто сдает квартиры. Предложение квартир увеличилось на довольно внушительные 8%, достигнув максимального уровня за последние 5 месяцев. Больше всего новых объектов пришло на рынок в сегменте 3-комнатных квартир (+13%), а число “однушек” и “двушек” выросло на 6-7%.

Негативная ценовая динамика зафиксирована у всех типов квартир. И хотя в случае с 1- и 3-комнатными квартирами коррекция была символической, это довольно знаковое событие. Последний раз “минус” по всем квартирам наблюдался в прошлом апреле.

На конец января средние ставки аренды квартир в Минске составили: 1-комнатные квартиры — $221 (снижение к декабрьскому уровню на 0,5%); 2-комнатные квартиры — $281 (снижение на 2,4%);3-комнатные квартиры — $358 (снижение на 0,3%).

По сравнению с январем 2016 года аренда 1- и 2-комнатных квартир подорожала на 4-7%. До этого годовые темпы оставались отрицательными на протяжении 28 месяцев.

На протяжении 7 месяцев наблюдался рост доходности аренды, но в январе, на фоне снижение цен, динамика сменила направление. Индекс доходности валовый и не учитывает возможных издержек арендодателя, которых уже с февраля будет больше. Согласно решению Мингорисполкома, ставки подоходного налога за сдачу помещений выросли в среднем на 11%.

Впрочем, на сравнении аренды с валютными депозитами это никак не отразилось. У последних доходность падает куда более стремительно. С начала года Нацбанк уже дважды снижал ставку рефинансирования (второе снижение вступает в силу с 15 февраля), что не могло не отразиться на депозитных предложениях банков. Лучшие вклады в валюте сегодня позволяют рассчитывать только на 3,76% годовых, что почти на 2% ниже, чем средний показатель доходности аренды.