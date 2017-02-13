Рост заработной платы не должен опережать рост производительности труда. Эти два показателя должны быть взаимоувязаны, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на заседании итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты, которое состоялось 10 февраля в ГУ "Республиканский интернат ветеранов войны и труда" (агрогородок Ждановичи, Минский район).

"Все функции, возложенные на министерство, выполняются, реализуются поставленные задачи. Но успокаиваться на достигнутом рано, нужно двигаться вперед. Работы впереди много, - сказал вице-премьер. - Главное - это достижение к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в размере $500 в эквиваленте. Такая задача поставлена главой государства и ее необходимо неукоснительно выполнять. Министерству труда и соцзащиты поручено формирование политики в сфере оплаты труда. В этой связи нужна целенаправленная работа и координация деятельности всех министерств и ведомств".

Что касается бюджетной сферы, то следует максимально задействовать внутренние резервы, активнее заниматься оптимизацией функционирования, привлечением внебюджетных доходов.

"Вместе с тем, как показала практика, даже при наличии экономии средств не всегда есть возможность использовать этот фактор для повышения заработной платы. Поэтому совместно с Министерством финансов, другими заинтересованными министерствами нужно разработать нормативный правовой акт, чтобы исключить торможение в этом вопросе, и внести проект документа на рассмотрение в правительство", - поставил задачу заместитель премьер-министра.

Особое внимание - своевременности выплаты заработной платы. Департаменту государственной инспекции труда следует быть более настойчивым в решении этой проблемы, подчеркнул Василий Жарко.

В Беларуси укрепляется тенденция снижения производственного травматизма с тяжелым исходом, уменьшается число погибших на производстве. Однако такие случаи не единичны.

"Нужно жестко спрашивать с руководителей, усилить общественный контроль. Свою лепту должны внести и профсоюзы в контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда", - считает вице-премьер.

Необходимо сохранить стабильную ситуацию на рынке труда республики.

"Не должно быть пустых разговоров о том, что оптимизация - это автоматическое сокращение", - сказал Василий Жарко. В стране есть опыт реализации мер активной политики занятости, они должны давать свой эффект.

В Беларуси насчитывается более 2,5 млн пенсионеров. Пенсии и пособия выплачиваются своевременно и в полном объеме. Обеспечивается соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне около 40%. Этот показатель должен сохраниться и в 2017 году.

"В прошлом году были приняты непростые, но абсолютно необходимые решения по повышению пенсионного возраста и новым требованиям по страховому стажу. Однако поступают обращения граждан относительно страхового стажа для назначения пенсии. Рассмотрите эти ситуации и примите разумное взвешенное решение. Если необходимо - что-то скорректируйте", - поручил вице-премьер.

Все учреждения социального обслуживания должны предоставлять населению качественные и востребованные услуги. По мнению Василия Жарко, необходимо усилить взаимодействие с Министерством здравоохранения - работать нужно вместе, но при этом четко и ответственно выполнять каждому свои функции. В качестве примера он привел возможность использовать свободные здания в учреждениях здравоохранения, образования для размещения нуждающихся в поселении в дома-интернаты психоневрологического профиля (вопрос очередности еще актуален в некоторых регионах).

"Ждать по полгода-год поселения в дом-интернат - неправильно. Нужно ставить вопрос об использовании свободных помещений и решать эту проблему", - добавил Василий Жарко.