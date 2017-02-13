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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ 16 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:53 13.02.2017

В Могилевской области по итогам 2016 года завершена реализация 16 проектов, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич, оОбщий объем их финансирования превысил 130 миллионов рублей, что на 16% больше первоначально запланированного объема инвестиций.

По его словам, в результате инвестиционной деятельности в регионе было создано 247 новых рабочих мест. В списке реализованных проектов мясожировой цех Бобруйского мясокомбината, производство автоклавного кирпича частного предприятия «Газосиликатстрой», ЧП «Дрогол» наладил выпуск металлических дверей в Быховском районе, проведена модернизация Бобруйского кожевенного комбината и «Могилевлифтмаша», ООО «СТЛ Логистик» введен в эксплуатацию контейнерный терминал в районе станции Луполово (СЭЗ «Могилев»), появились ветропарки и фотоэлектрическая станция в Дрибинском, Горецком и Чериковском районах.

В настоящее время в регионе в стадии реализации 60 инвестиционных договоров, по которым уже полностью освоен заявленный объем инвестиций размером в 765 миллионов рублей.
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