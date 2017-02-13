Подведены результаты работы органов юстиции по государственной регистрации общественных объединений, фондов и других некоммерческих организаций в 2016 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, за 2016 год в республике зарегистрировано 2 новых республиканских профсоюза (созданы в результате реорганизации в форме слияния), 116 новых общественных объединений (2 международных, 17 республиканских и 97 местных), 4 союза (ассоциации) общественных объединений и 16 новых фондов (1 международный, 1 республиканский и 14 местных). Зарегистрировано (поставлено на учет) 22 оргструктуры политических партий, 1033 оргструктуры профсоюзов и 1148 оргструктур общественных объединений.

По сравнению с 2015 годом общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 2,5% (с 2665 на 1 января 2016 года до 2731 на 1 января 2017 года). Количество зарегистрированных фондов увеличилось на 4,9% (с 164 на 1 января 2016 года до 172 на 1 января 2017 года).

По направлениям деятельности зарегистрированы в Беларуси общественные объединения: физкультурно-спортивные – 745; благотворительные – 389; молодежные – 320, в том числе детские – 26; просветительские, культурно-досуговые, воспитательные – 232; граждан, относящих себя к национальным меньшинствам – 113; инвалидов войны и труда, ветеранов – 93; научно-технические – 85; сторонников охраны природы, памятников истории, культуры – 80; творческие – 53; женские – 32 и другие.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 1145 партийных организаций, 31 профессиональный союз (27 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 3 профсоюза в организациях) и 23303 профсоюзные организации, 2731 общественное объединение, из них 221 международное, 730 республиканских и 1780 местных. Зарегистрировано (поставлено на учет) 42094 организационные структуры общественных объединений. Зарегистрировано 36 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 172 фонда (16 международных, 6 республиканских и 150 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений.

Кроме того, в 2016 году Министерством юстиции введен в опытную эксплуатацию государственный информационный ресурс для единой системы учета политических партий, других общественных объединений и их союзов (ассоциаций). В дальнейшем посредством государственного информационного ресурса будет реализована возможность обмена информацией между регистрирующими органами и общественными объединениями в электронном виде.

В мае 2016 года Министерством юстиции проведен семинар для общественных объединений потребителей. На данном семинаре состоялось обсуждение вопросов, связанных с защитой прав потребителей, выявление проблем в деятельности общественных объединений потребителей, поиск новых форм и методов работы, а также был обсужден проект закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

В 2016 году активную деятельность осуществляли Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции, а также общественные наблюдательные комиссии при главных управлениях юстиции областных и Минском городском исполнительных комитетах, осуществляющие контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности.

Всего представителями общественных наблюдательных комиссий было осуществлено 14 посещений различных органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. Серьезных нарушений представителями данных комиссий не выявлено.