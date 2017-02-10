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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В 2016 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 1,2%
12:10 13.02.2017

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2016 году произвели импортозамещающей продукции на $270,1 млн, что на 1,2% больше, чем в 2015 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок продукции отечественного производства составила $90,9 млн, что на $1,6 млн больше, чем в 2015 г. (темп роста 101,8%).

Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и другие виды продукции.

Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.

Сальдо внешней торговли по импортозамещающим товарам у предприятий концерна в 2016 году сложилось положительное $213,9 млн. и улучшилось по сравнению с 2015 годом на $150,5 млн.

В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, ориентированная на создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше.

Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на $240 млн.
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