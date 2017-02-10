Стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать доходам населения. Об этом 10 февраля заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае - нет", - отметил Анатолий Калинин.

Он напомнил, что в начале года планово тарифы на ЖКУ в совокупности увеличились на Br11. "Требование соблюдено. Никаких потрясений не будет", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, основная задача на 2017 год - повысить эффективность и снизить затраты. "Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат", - отметил Анатолий Калинин.

Вице-премьер констатировал, что в ближайшее время запланировано совещание у главы Государства, на котором будут рассматриваться итоги работы в сфере ЖКХ и опыт Минска по реформированию системы.

"Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки", - констатировал Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, население интересует вопрос качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

"По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ", - подчеркнул Анатолий Калинин.