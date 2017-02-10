ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ НА ВЫСТАВКЕ NAIS-2017 В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛ НИЗКОПОЛЬНЫЙ ПЕРРОННЫЙ АВТОБУС МАЗ-171
11:52 13.02.2017

Минский автомобильный завод впервые принял участие в Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации «NAIS», которая прошла с 8 по 9 февраля 2017 года в Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МАЗ успешно представил свой стенд, посвященный перронному автобусу МАЗ-171. Специалисты Минского автозавода, работавшие на стенде, рассказали гостям и участникам выставки о преимуществах низкопольного перронного автобуса МАЗ-171, предназначенного для перевозки пассажиров по маршруту самолет - здание аэровокзала. Стенд Минского автомобильного завода размещался в демонстрационной зоне техники для наземного обслуживания в аэропортах GSE (Ground Support Equipment).

Специалисты Минского автомобильного завода проверили ряд встреч c представителями различных компаний в сфере инфраструктуры авиации и в очередной раз получили подтверждение в потребности аэропортов в технике МАЗ.

Почетные гостями выставки стали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Они ознакомились с достижениями авиакомпаний и предприятий, чья работа связана с данной сферой.

NAIS – это крупнейшая деловая площадка в России и СНГ для встречи представителей власти и бизнеса, поставщиков продукции, технологий, решений и услуг и первых лиц авиакомпаний, аэропортов, аэродромов и других авиапредприятий.

Объединяя на своей площадке более 3000 профессионалов IV Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS в очередной раз стала ключевой платформой для диалога представителей авиабизнеса и власти, принимающих решения и определяющих вектор развития отрасли, а также представила возможность ознакомиться с последними тенденциями и разработками в области инфраструктуры гражданской авиации.

Ежегодно мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства воздушного транспорта. В этом году к числу поддерживающих организаций присоединилось Федеральное агентство по туризму.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
валюта курс
EUR 2.0260
USD 1.9028
RUB 3.2336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0180
USD 1.8920 1.8980
RUB 3.2400 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0670
EUR/RUB 62.0000 62.5000
USD/RUB 58.3000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте