Минский автомобильный завод впервые принял участие в Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации «NAIS», которая прошла с 8 по 9 февраля 2017 года в Москве в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МАЗ успешно представил свой стенд, посвященный перронному автобусу МАЗ-171. Специалисты Минского автозавода, работавшие на стенде, рассказали гостям и участникам выставки о преимуществах низкопольного перронного автобуса МАЗ-171, предназначенного для перевозки пассажиров по маршруту самолет - здание аэровокзала. Стенд Минского автомобильного завода размещался в демонстрационной зоне техники для наземного обслуживания в аэропортах GSE (Ground Support Equipment).

Специалисты Минского автомобильного завода проверили ряд встреч c представителями различных компаний в сфере инфраструктуры авиации и в очередной раз получили подтверждение в потребности аэропортов в технике МАЗ.

Почетные гостями выставки стали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Они ознакомились с достижениями авиакомпаний и предприятий, чья работа связана с данной сферой.

NAIS – это крупнейшая деловая площадка в России и СНГ для встречи представителей власти и бизнеса, поставщиков продукции, технологий, решений и услуг и первых лиц авиакомпаний, аэропортов, аэродромов и других авиапредприятий.

Объединяя на своей площадке более 3000 профессионалов IV Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS в очередной раз стала ключевой платформой для диалога представителей авиабизнеса и власти, принимающих решения и определяющих вектор развития отрасли, а также представила возможность ознакомиться с последними тенденциями и разработками в области инфраструктуры гражданской авиации.

Ежегодно мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального агентства воздушного транспорта. В этом году к числу поддерживающих организаций присоединилось Федеральное агентство по туризму.