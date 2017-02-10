Ситуация в экономике Беларуси в 2017 году ожидается значительно лучше 2016-го. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам состоявшегося 10 февраля совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики.

"Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки, - заявил премьер-министр. - Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года".

Премьер-министр также анонсировал принятие мер по активизации ситуации в строительном комплексе.

"Есть еще проблемы в строительном комплексе, связанные с тем, что идет оптимизация строительства жилья, прежде всего с государственной поддержкой. Но в ближайшее время будут предложены новые инструменты, которые позволят вовлечь большее число банков и граждан в строительный процесс", - заявил Премьер-министр.

Андрей Кобяков отметил, что на совещании также обсуждалась тема развития индивидуального жилищного строительства. "Это направление будет всемерно поддерживаться в стране", - сказал он.