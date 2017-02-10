Акции пяти расположенных на Витебщине хозяйственных обществ, принадлежащие Республике Беларусь, подготовлены Министерством промышленности для продажи потенциальным инвесторам в 2017 году, пишет газета «Витебские вести».

По информации ведомства, в этот перечень вошли ОАО «Лантан» (государству принадлежит 100% акций), «Завод ПАК» (92,85%), «Завод «Эвистор» (99,93%), «Витебский приборостроительный завод» (здесь доля Республики Беларусь размером 59,6% предлагается для продажи одновременно с акциями города Витебска (1,3%)). Государство готово выйти из состава акционеров и продать полностью свою долю в уставных фондах этих предприятий.

Кроме того, акции ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» могут быть проданы основному акционеру по индивидуальному проекту нормативного правового акта Президента Республики Беларусь с заключением инвестиционного договора.