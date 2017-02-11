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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «БАКАЛЕЯ МОГИЛЕВ» ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
11:02 13.02.2017
УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Бакалея Могилев», обвиняемого в получении взяток.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, обвиняемый в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года неоднократно принимал для себя от руководителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток денежные средства за выполнение в их интересах действий, которые мог совершить с использованием своих служебных полномочий, а именно: заключал договора на приобретение товарно-материальных ценностей и их своевременной оплате, с последующей передачей ему в качестве взятки денежных средств в размере 3% от суммы совершаемой сделки.
Следствием собраны доказательства по 10 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств составила более 1800 рублей.
Бывшему руководителю предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наложен арест на имущество в сумме свыше 700 тыс. рублей. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем внесено представление в главное управление торговли и услуг Могилевского облисполкома об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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