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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
10:45 13.02.2017
Правительство использует все возможные подходы для улучшения экономической политики в государстве. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам состоявшегося 10 февраля совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики.
"Все те подходы, которые возможны для улучшения экономической политики в государстве, естественно, правительство использует. Просто есть ряд предложений, к которым правительство относится с настороженностью. Есть ряд других предложений, которые мы активно реализуем", - отметил Андрей Кобяков.
По его словам, на совещании были обсуждены все возможные меры экономической политики, способы по достижению макроэкономической стабилизации, привлечению инвестиций, диверсификации финансовых рынков.
"Темы были обсуждены, и правительство, и Национальный банк взяли эти результаты обсуждения на заметку, и там, где это реально позволит улучшить ситуацию, они будут реализовываться", - добавил Премьер-министр.
"Президент определил, что последнее слово за правительством и Национальным банком, они несут полноту ответственности за осуществляемую экономическую политику. Мнения, пожелания и предложения экспертов, которые были высказаны, должны быть в максимальной степени учтены, но денежную, экономическую политику в государстве проводят правительство и Национальный банк. А президент и общество будут оценивать результативность этой работы", - сказал Андрей Кобяков.
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