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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ И СКИДКИ ПОДГОТОВИЛИ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГИЛЕВА И БОБРУЙСКА В ФЕВРАЛЕ
10:21 13.02.2017

Специальные акции и скидки подготовили для покупателей Могилева и Бобруйска ко Дню всех влюбленных и 23 февраля, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в управлении торговли и услуг Могоблисполкома, могилевский ЦУМ 13 февраля предлагает скидку 10%, а 14 февраля – 15% на весь реализуемый ассортимент товаров (исключение меховые изделия и крупная бытовая техника - холодильники, морозильники, стиральные машины, газовые плиты). 13-14 февраля в магазине «Юбилейный» все непродовольственные товары можно купить дешевле не менее чем на 13%.

11-23 февраля бобруйский «Дом обуви» при покупке мальчукового и мужского ассортиментов от 10 и 15 рублей соответственно, покупатели получают скидку в 10%, а на зимнюю одежду и обувь – 20%. А бобруйский «Промторг» 13-14 февраля снизит цены на весь ассортимент от 5 до 20%.

Кроме того, в рамках проведения акции «Сладкая парочка» 13-14 февраля в объектах системы потребкооперации будут действовать скидки в размере 15% на товары легкой промышленности, парфюмерию, ювелирные изделия, часы, печатную продукцию, изделия из стекла.
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