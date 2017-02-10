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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО ”УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ”БЕЛАВТОДОР“
09:59 13.02.2017
Постановлением Совета министров №115 от 10.02.2017 назначены представители государства в органах управления ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Белавтодор“.
«Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев назначены представители государства в органах управления открытого акционерного общества ”Управляющая компания холдинга ”Белавтодор“», - сообщает Аппарат Совмина.
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