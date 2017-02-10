Госинспекторы с 3 по 9 февраля провели 95 полевых контрольных мероприятий и выявили 142 нарушения природоохранного законодательства,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госинспекции охраны животного и растительного мира, в том числе выявлено 56 нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, изъяты 21 сеть общей длиной 1 км и 30 кг незаконно выловленной рыбы; 33 нарушения Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, изъяты 4 охотничьих ружья, из них 2 незарегистрированных; 49 нарушений правил лесопользования; 4 прочих нарушения природоохранного законодательства.

Кроме того, выявлено 4 нарушения с признаками уголовно наказуемых деяний.

Дела о незаконной охоте расследуются в Ветковском и Хойникском районах, о незаконном рыболовстве – в Пуховичском районе.