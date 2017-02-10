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ЭКОНОМИКА РБ
КОБЯКОВ: ЭМИССИОННОЕ ПЕЧАТАНИЕ ДЕНЕГ - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОШЕДШИЙ ЭТАП В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ
09:37 13.02.2017
Эмиссионное печатание денег - не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам состоявшегося 10 февраля совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики.
"Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошедший определенный этап в истории, не более того. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе. Спор был лишь в том, чуть быстрее или чуть медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, которые характеризуют денежно-кредитную политику", - заявил рремьер-министр.
По его словам, в докладах правительства, Национального банка, докладах экспертов, которые присутствовали на совещании, отмечалось, что тенденция по закреплению позиций, связанных с макроэкономической стабилизацией, ощущается самым реальным образом.
Ряд экспертов высказывали мнение о том, что надо стараться побыстрее приблизить ставки по вновь выдаваемым кредитам для реального сектора экономики к достигнутым параметрам инфляции.
"На этот счет есть резон у другой группы экспертов, которые считают, что должны сформироваться не только предпосылки, связанные с инфляцией, а и по другим параметрам, от которых зависят процентные ставки по кредитам", - сказал Андрей Кобяков.
"Поэтому была принята общая позиция, что по мере созревания предпосылок, которые будут позволять проводить адекватное снижение, будет проводиться соответствующая денежно-кредитная политика", - заявил премьер-министр.
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