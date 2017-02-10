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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
09:19 13.02.2017
Индексация денежных доходов некоторым категориям граждан за январь 2017 года произведена в виде единовременного пересмотра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, индексация произведена денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников.
Кроме того, индексация произведена установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.
Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2017 г. постановлением Совета министров от 27 декабря 2016 г. № 1080 в размере 265 рублей.
В соответствии с Законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,9%.
Превышение пятипроцентного порога в январе 2017 г. к месяцу пересмотра заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений (апрель 2016 г.), не произошло. В связи с этим указанные виды доходов за январь 2017 г. не индексируются.
Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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