Министерство юстиции подготовило к подписанию проекты международных договоров о правовой помощи и о выдаче с Кореей, Шри-Ланкой, ЮАР, Сербией, Бразилией и Монголией. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский,

По его словам, за 2016 год проведены экспертные консультации, в ходе которых согласованы в общей сложности 6 международных межгосударственных договоров в сфере юстиции с Бразилией, Монголией, Египтом, а также 3 межведомственных международных договора о сотрудничестве с министерствами юстиции Бразилии, Монголии, Судана, рассказал Олег Слижевский.

Кроме того, разработан и направлен в адрес российской стороны проект межгосударственного Соглашения о порядке взаимного исполнения судебных актов судов Республики Беларусь и Российской Федерации.

В январе 2017 года Министерство юстиции уже заключило ряд международных соглашений. 15 января были подписаны Договор между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам и Договор между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет о выдаче. 17 января – заключен Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Судан по вопросам взаимного сотрудничества.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в настоящий момент прорабатывается возможность заключения международных договоров с Аргентиной, Венесуэлой, Зимбабве, Кувейтом, Малайзией, Ливаном, Марокко, Пакистаном, Саудовской Аравией, Словенией, Эквадором, Эстонией, Афганистаном.