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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ «МОБИЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
18:16 10.02.2017

Мобильный оператор МТС первым среди мобильных операторов запускает услугу, которая не имеет аналогов в Беларуси – «Мобильная защита».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это комплексный сервис, благодаря которому абоненты смогут застраховать мобильный телефон, планшет и любой другой гаджет, приобретенный в салоне оператора.

«У нашей компании есть фирменная гарантия на всю продаваемую технику. Однако, как показывает практика, большинство клиентов обращается в сервис-центры с поломками гаджетов, которые приходятся как раз на негарантийные ремонты. Учитывая это, МТС совместно с компанией «Белгосстрах» разработал и предложил своим абонентам уникальную услугу для белорусского рынка – «Мобильная защита». Она предоставляет возможность абонентам МТС вернуть расходы на ремонт, потребность в котором возникла из-за поломок по вине владельца. Проявляя заботу о своих клиентах таким образом, мы предлагаем простой, недорогой и эффективный инструмент финансовой защиты от проблем и рисков, о которых они даже не задумываются», - прокомментировал новый сервис МТС руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

Воспользоваться «Мобильной защитой» можно в случае: механического повреждения непредвиденного воздействия; воздействия жидкости; хищения; воздействия электротока; пожара, взрыва.

Услуга «Мобильная защита» защищает абонента от большинства «бытовых рисков»; компенсирует стоимость мобильного устройства и негарантийного ремонта; продлит срок эксплуатации гаджета.

Стоимость услуги «Мобильная защита» составляет от 8% до 10% от цены устройства. При этом страховая сумма, выплачиваемая клиенту, полностью равна первоначальной цене гаджета. Оформить договор страхования можно только в день его покупки, договоренность между сторонами начнет действовать со следующего дня.

Услугой, которая сегодня не имеет аналогов в Беларуси, столичные абоненты МТС смогут воспользоваться уже с 13 февраля.
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