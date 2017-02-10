В целях улучшения обслуживания пассажиров БЖД совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» реализует пилотный проект по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта в отдельных поездах региональных линий экономкласса и поездах межрегиональных линий с использованием переносных платежных терминалов для расчета по банковским карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в поездах региональных линий экономкласса, курсирующих по маршруту Осиповичи-Пуховичи, пассажиры теперь могут приобрести билет у разъездного кассира, оплатив его банковской карточкой, а в поезде № 658/657 Брест-Витебск таким же образом рассчитаться за чайную продукцию и постельное белье.

При проведении эксперимента специалисты Белорусской железной дороги проверят работу переносных платежных терминалов во время движения поезда, в том числе с учётом качества сотовой связи на маршрутах следования поездов. В последующем, если проект зарекомендует себя с положительной стороны, и данная услуга будет пользоваться спросом, планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем внедрении платежных терминалов в поездах.

Надо отметить, что БЖД уделяет большое внимание развитию безналичных расчётов при оплате услуг железнодорожного транспорта.

Так в 2016 году с использованием банковских платежных карточек на сайте Белорусской железной дороги было оформлено более 1,6 млн. билетов, а через терминалы самообслуживания — 745,7 тысяч билетов.