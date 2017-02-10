В Беларуси появилась новая площадка для электронных онлайн-торгов ТОРГИБЕЛ (www.торги.бел).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, разработчиком, а также оператором электронной торговой площадки ТОРГИБЕЛ является РУП «Институт недвижимости и оценки» Госкомимущества.

ТОРГИБЕЛ введена в эксплуатацию после прохождения тестирований и испытаний функциональных возможностей системы, проведенных в соответствии с утвержденной Программой и методикой испытаний. Разработка проводилась в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета министров №608 12 июля 2013 года.

Кроме прозрачности онлайн-торгов, в числе преимуществ новой электронной торговой площадки ТОРГИБЕЛ, разработчиком называется доступная логика, не требующая обучения пользователя, автоматическое формирование сопроводительного комплекта документации (договора, счет-фактуры, акты выполненных работ, протоколы о результатах торгов).

При необходимости Институт недвижимости и оценки (ИНО) готов оказывать услуги не только в качестве оператора электронной торговой площадки, но и организатора. В этом случае ИНО готов выполнять не только обязательные функции организатора торгов, но и продвигать информацию о выставленном объекте на платных и бесплатных ресурсах СМИ, а также оказывать услуги по размещению баннеров и адресной почтовой и электронной рассылке.

Тарифы оператора электронной торговой площадки ТОРГИБЕЛ на оказываемые услуги являются дифференцированными, утверждены прейскурантом и размещены в открытом доступе. Такой подход к тарифам позволяет минимизировать затраты продавца имущества.