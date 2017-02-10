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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛБЦОВСКОМ РАЙОНЕ ТРИ ПРЕДСТАВИВШИЕСЯ ЗАЩИТНИКАМИ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕНЩИНЫ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
16:59 10.02.2017

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении трех жительниц Минска, подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что три женщины приехали на автомобиле в один из магазинов Столбцовского райпо. После совершения покупок, воспользовавшись доверчивостью продавца, они представились сотрудниками Общества защиты прав потребителей и в связи с выявленными нарушениями убедили передать им деньги. За благоприятный исход проверки сотрудник магазина передала представителям 270 рублей. После того как продавец поняла, что ее обманули, обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемыми в совершении мошенничества группой лиц оказались три жительницы Минска, являющиеся специалистами по работе с клиентами одной из коммерческих фирм столицы. На допросе женщины дали признательные показания, пояснив, что причиной совершения противоправных деяний послужило наличие в магазине товара с истекшим сроком годности.

Следственные действия продолжаются. Собирается материал, характеризующий личности подозреваемых. Похищенные денежные средства изъяты и признаны вещественным доказательством. Окончательная правовая оценка противоправным действиям будет дана по результатам расследования.

Кроме того, следствием выделены материалы для проведения проверки по факту реализации просроченной продукции и принятия исчерпывающих мер по соблюдению соответствующих требований.
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