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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ОБНАРУЖИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ В ПОЧТОВОМ ОТПРАВЛЕНИИ
16:44 10.02.2017
Должностные лица Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Минская почта» выявили факт перемещения в международном почтовом отправлении (МПО) экстремистской литературы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, МПО следовало из Украины в адрес жительницы Минска. При проведении таможенного контроля в почтовом отправлении сотрудниками таможни была обнаружена печатная книга – Adolf Hitler «Mein Kampf».
Данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Беларуси распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.
Таким образом, запрещенная к пересылке в МПО книга изъята.
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