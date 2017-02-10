Должностные лица Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Минская почта» выявили факт перемещения в международном почтовом отправлении (МПО) экстремистской литературы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, МПО следовало из Украины в адрес жительницы Минска. При проведении таможенного контроля в почтовом отправлении сотрудниками таможни была обнаружена печатная книга – Adolf Hitler «Mein Kampf».

Данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Беларуси распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.

Таким образом, запрещенная к пересылке в МПО книга изъята.