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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО АКТОВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА В БЕЛАРУСИ УМЕНЬШИЛОСЬ
16:43 10.02.2017
В 2016 году в сравнении с 2015 годом на 21% уменьшилось количество актов о заключении брака, проинформировал журналистов Министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, посвященной итогам работы Министерства в 2016 году и задачам на 2017 год.
Однако число разводов в прошлом году выросло – на 1,4% по сравнению с 2015 годом. Всего в 2016 году в республике зарегистрировано более 64,5 тысячи браков, почти 55% (более 35,4 тысячи) из которых – в торжественной обстановке.
Также в прошлом году уменьшилось количество актов о перемене фамилии, собственного имени, отчества – на 16%, на 11,2% снизилось количество актов об установлении отцовства, рождение ребенка регистрировали на 1,2%, а смерти – на 0,65% реже, чем за год до этого. Зато белорусы на 6,5% чаще стали оформлять усыновление и удочерение.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, количество зарегистрированных загсами актов гражданского состояния за прошедший год в целом снизилось на 6,3% и составило более 334,4 тысячи актов.
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