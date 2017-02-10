ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 4G ОТ МТС ПОЯВИЛСЯ В ДЗЕРЖИНСКЕ И СТОЛБЦАХ
16:19 10.02.2017

Мобильный интернет 4G от мобильного оператора МТС появился в Дзержинске и Столбцах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, скорость мобильного интернета в белорусской сети LTE способна достигать 112 Мбит/с. При этом, интернет-трафик в сети нового поколения тарифицируется идентично трафику в сети 3G. Пользоваться LTE можно, как в рамках начисляемых по тарифам и интернет-услугам МТС пакетов, так и в соответствии с тарификацией Открытого интернета.

Оценить возможности 4G может каждый абонент МТС, который пользуется гаджетом с поддержкой этой технологии. В большинстве случаев для этого не требуется никаких дополнительных действий - как правило, 4G-гаджеты регистрируются в соответствующей сети автоматически. Чтобы зарегистрировать смартфон или планшет в сети четвертого поколения вручную, достаточно переключить его в режим LTE/3G/2G в настройках сотовой связи.

На данный момент новый мобильный интернет доступен абонентам МТС во всех областных центрах республики и в ряде крупных городов - Бобруйске, Новополоцке, Барановичах, Молодечно и Полоцке. Помимо этого, пользоваться 4G можно на территории ряда населенных пунктов Минской области и объектов государственной важности. А уже в ближайшее время сеть LTE будет запущена в коммерческую эксплуатацию в Борисове, Лиде, Орше и Пинске.

Узнать подробности о 4G-услугах МТС и актуальной географии их оказания можно на сайте 4G.mts.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
валюта курс
EUR 2.0260
USD 1.9028
RUB 3.2336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0250 2.0290
USD 1.8980 1.9040
RUB 3.2250 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0680
EUR/RUB 62.5000 62.9000
USD/RUB 58.7000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте