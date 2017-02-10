Мобильный интернет 4G от мобильного оператора МТС появился в Дзержинске и Столбцах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, скорость мобильного интернета в белорусской сети LTE способна достигать 112 Мбит/с. При этом, интернет-трафик в сети нового поколения тарифицируется идентично трафику в сети 3G. Пользоваться LTE можно, как в рамках начисляемых по тарифам и интернет-услугам МТС пакетов, так и в соответствии с тарификацией Открытого интернета.

Оценить возможности 4G может каждый абонент МТС, который пользуется гаджетом с поддержкой этой технологии. В большинстве случаев для этого не требуется никаких дополнительных действий - как правило, 4G-гаджеты регистрируются в соответствующей сети автоматически. Чтобы зарегистрировать смартфон или планшет в сети четвертого поколения вручную, достаточно переключить его в режим LTE/3G/2G в настройках сотовой связи.

На данный момент новый мобильный интернет доступен абонентам МТС во всех областных центрах республики и в ряде крупных городов - Бобруйске, Новополоцке, Барановичах, Молодечно и Полоцке. Помимо этого, пользоваться 4G можно на территории ряда населенных пунктов Минской области и объектов государственной важности. А уже в ближайшее время сеть LTE будет запущена в коммерческую эксплуатацию в Борисове, Лиде, Орше и Пинске.

Узнать подробности о 4G-услугах МТС и актуальной географии их оказания можно на сайте 4G.mts.by.