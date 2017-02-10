Ожидается, что в 2017 году организации концерна «Беллесбумпром» пополнятся еще 170-200 рабочими местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2016 году в организациях концерна создано 415 новых рабочих мест. На дополнительно введенные рабочие места принято 342 человека, что в два раза больше доведенного правительством задания (план 165), 73 человека переведены на новые места из производственных подразделений, которые оптимизированы.

Принятие граждан на дополнительно введенные рабочие места в 2016 году осуществлялось в основном за счет создания новых производств на РУП «Завод газетной бумаги», в ОАО «Светлогорский ЦКК», в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» и обойных фабриках холдинга «Белорусские обои».

Также за счет открытия собственного мебельного производства ОАО «Ивацевичдрев» создало более 30 новых рабочих мест.

В ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за счет расширения мебельного производства, лесозаготовки и ввода новых объектов торговли создано 85 рабочих мест.

За счет расширения некоторых цехов, служб и объектов торговли новые места также появились и в ОАО «Лесохимик», ОАО «Новосверженский лесозавод», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Лидская мебельная фабрика», СООО «Эксклюзив», в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» и в ряде других организаций.

Новые рабочие места благодаря открытию фирменных магазинов созданы в ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Речицадрев», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс».