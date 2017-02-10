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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» СОСТОИТСЯ 13 ФЕВРАЛЯ
15:32 10.02.2017
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Красный Мозырянин» состоится 13 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания согласие на образование доли Гомельской области в уставном фонде общества.
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