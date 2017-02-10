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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПОДАН В АГРОГОРОДОК СЛОБОДА ЛЕПЕЛЬСКОГО РАЙОНА
14:57 10.02.2017
Пуск природного газа состоялся 7 февраля в агрогородке Слобода Лепельского района Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», газопровод к агрогородку Слобода протяженностью 14 километров был проложен в максимально короткие сроки. Проект разработан таким образом, что маршрут прокладки газопровода максимально приближен еще к нескольким деревням, которые в дальнейшем тоже смогут подключиться к природному газу. Стоимость работ составила 830 тысяч рублей.
Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев подчеркнул, что с приходом голубого топлива населенный пункт, в котором проживают 370 семей, получил новый импульс для развития.
«Здесь должна расширяться производственная база, должны расти показатели, увеличиваться семьи. Люди на селе должны жить счастливо», - отметил Н. Шерстнев.
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