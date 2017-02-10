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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН SERGE ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ В ТРЦ «АРЕНА-СИТИ»
14:47 10.02.2017
ООО «СЕРЖ-ФЭШН» открыло новый фирменный магазин SERGE в Минске в ТРЦ «Арена-Сити» (пр-т. Победителей, 84, 1 этаж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: от нижнего белья до одежды для сна и отдыха.
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