Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны. Об этом он заявил 10 февраля на совещании по актуальным вопросам развития экономики.

"В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением", - сказал Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в числе приглашенных на совещание - небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси.

"То есть с одной стороны - люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой - которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", - пояснил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения.

"Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения", - отметил Лукашенко.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

В Беларуси в вопросе формирования направлений развития экономики и управления экономикой уже испробовали различные методы и подходы.

"И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия, - сказал Лукашенко. - Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны - либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы".

"Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем, - подчеркнул он. - Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали".

"Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата", - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время.

"Там мы посмотрим, как выполняется план, который правительство предложило стране и который утвержден президентом. Посмотрим, как этот план выполнен за первый год пятилетки и какие заделы созданы на будущее. Сегодня мы должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики", - резюмировал он.