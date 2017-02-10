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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2016-2020 ГОДАХ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 80 КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ СВЫШЕ 27 МЛРД ДОЛЛАРОВ
14:01 10.02.2017
В Беларуси в 2016-2020 годах будет реализовано более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов. это предусмотрено проектом программы социально-экономического развития республики на пятилетку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, В числе проектов — строительство атомной электростанции, создание Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода по производству металлического листа и белой жести ОАО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир».
Основными направлениями использования инвестиций станут создание высокоэффективных и экспортоориентированных производств, новых рабочих мест в сфере услуг, реализация приоритетных программ в социальной сфере, а также строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Предоставление государственной поддержки и льготных кредитных ресурсов на выполнение инвестиционных проектов будет осуществляться на конкурсной основе в рамках государственных программ с учетом их направленности на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития страны.
Инвестиции, не имеющие прямого экономического эффекта и окупаемости, но направленные на обеспечение национальной безопасности и решение стратегически важных для страны социальных вопросов, будут осуществляться в пределах бюджетных возможностей.
Инвестиционные потоки с государственной поддержкой по ключевым направлениям сосредоточены в 20 государственных программах. «Приоритетным источником модернизации экономики в текущей пятилетке являются прямые иностранные инвестиции», — говорится в документе. Задачам их активного привлечения и эффективного использования будут подчинены все инструменты экономической политики.
Предусматриваются безусловное обеспечение права инвестора на распоряжение полученной прибылью и дивидендами, свободное движение капитала, совершенствование системы гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики. Планируются углубление производственной кооперации и промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, включение белорусских компаний в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Статус Национального агентства инвестиций и приватизации будет повышен, а его полномочия расширены.
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