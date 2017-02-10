ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2016-2020 ГОДАХ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 80 КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ СВЫШЕ 27 МЛРД ДОЛЛАРОВ
14:01 10.02.2017

В Беларуси в 2016-2020 годах будет реализовано более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов. это предусмотрено проектом программы социально-экономического развития республики на пятилетку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, В числе проектов — строительство атомной электростанции, создание Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода по производству металлического листа и белой жести ОАО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Основными направлениями использования инвестиций станут создание высокоэффективных и экспортоориентированных производств, новых рабочих мест в сфере услуг, реализация приоритетных программ в социальной сфере, а также строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Предоставление государственной поддержки и льготных кредитных ресурсов на выполнение инвестиционных проектов будет осуществляться на конкурсной основе в рамках государственных программ с учетом их направленности на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Инвестиции, не имеющие прямого экономического эффекта и окупаемости, но направленные на обеспечение национальной безопасности и решение стратегически важных для страны социальных вопросов, будут осуществляться в пределах бюджетных возможностей.

Инвестиционные потоки с государственной поддержкой по ключевым направлениям сосредоточены в 20 государственных программах. «Приоритетным источником модернизации экономики в текущей пятилетке являются прямые иностранные инвестиции», — говорится в документе. Задачам их активного привлечения и эффективного использования будут подчинены все инструменты экономической политики.

Предусматриваются безусловное обеспечение права инвестора на распоряжение полученной прибылью и дивидендами, свободное движение капитала, совершенствование системы гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики. Планируются углубление производственной кооперации и промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, включение белорусских компаний в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Статус Национального агентства инвестиций и приватизации будет повышен, а его полномочия расширены.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
валюта курс
EUR 2.0260
USD 1.9028
RUB 3.2336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0250 2.0290
USD 1.8980 1.9040
RUB 3.2250 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0680
EUR/RUB 62.5000 62.9000
USD/RUB 58.7000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте