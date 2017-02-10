ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 ГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ ПОЧТИ 12,8 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
13:20 10.02.2017

Результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Беларуси в среднем составляют: балл плодородия почв земельных участков (земель) – 29; общий балл кадастровой оценки земель – 29; кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных земель – 12776,36 доллара США, или 15428,62 рублей в денежных знаках образца 2009 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, с результатами завершившейся в 2016 году в Беларуси кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.

Объектом кадастровой оценки стали сельскохозяйственные земли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств с площадью свыше 300 га.

Предмет кадастровой оценки земель – совокупность свойств земель, которые характеризуют условия ведения сельского хозяйства и обуславливают дифференциацию эффективности производства по отдельным земельным участкам.

Итоговые результаты кадастровой оценки земель в отношении каждого рабочего участка каждой сельхозорганизации, за исключением кадастровой стоимости, на базе существующих ЗИС собраны в цифровом виде как отдельный информационный слой и доступны для пользователей посредством Геопортала в любое время. Сведения о кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель внесены в регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра.

В этом туре впервые в результатах кадастровой оценки земель появился показатель в денежном выражении – кадастровая стоимость. В пересчете на общую площадь стоимость сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения составляет сумму более 90 млрд долларов США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
валюта курс
EUR 2.0437
USD 1.9126
RUB 3.2403
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0300 2.0340
USD 1.9050 1.9070
RUB 3.2300 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0680
EUR/RUB 62.5000 63.0000
USD/RUB 58.7000 59.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте