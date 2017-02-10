Результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Беларуси в среднем составляют: балл плодородия почв земельных участков (земель) – 29; общий балл кадастровой оценки земель – 29; кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных земель – 12776,36 доллара США, или 15428,62 рублей в денежных знаках образца 2009 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, с результатами завершившейся в 2016 году в Беларуси кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.

Объектом кадастровой оценки стали сельскохозяйственные земли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств с площадью свыше 300 га.

Предмет кадастровой оценки земель – совокупность свойств земель, которые характеризуют условия ведения сельского хозяйства и обуславливают дифференциацию эффективности производства по отдельным земельным участкам.

Итоговые результаты кадастровой оценки земель в отношении каждого рабочего участка каждой сельхозорганизации, за исключением кадастровой стоимости, на базе существующих ЗИС собраны в цифровом виде как отдельный информационный слой и доступны для пользователей посредством Геопортала в любое время. Сведения о кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель внесены в регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра.

В этом туре впервые в результатах кадастровой оценки земель появился показатель в денежном выражении – кадастровая стоимость. В пересчете на общую площадь стоимость сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения составляет сумму более 90 млрд долларов США.