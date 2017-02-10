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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗА 2016 ГОД ЗАДЕРЖАЛИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОЧТИ НА 6 МЛН РУБЛЕЙ
12:52 10.02.2017
Белорусские пограничники за 2016 год задержали материальных ценностей на 5,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, среди изъятого - иностранная валюта, 130 единиц культурно-художественных ценностей, более 80 кг драгоценных камней, сотни изделий из золота и серебра. Кроме того, на границе задержано почти три сотни единиц боевого и гражданского оружия, а также около 7 тысяч боеприпасов. Также изымались взрывчатые вещества и наркотики.
В минувшем году через пункты пропуска пропущено более 20 млн граждан различных стран и 7 млн единиц транспорта. Задержано свыше полутысячи нарушителей государственной границы. Почти 250 человек незаконных мигрантов составляют выходцы из стран Африки и Азии. Особую активность в прошедшем году проявляли граждане Вьетнама. Кроме этого, в пунктах пропуска выявлено более 5 тысяч потенциальных незаконных мигрантов с проблемными документами, которые намеревались выехать в Европейский союз.
Реализуемый органами пограничной службы комплекс организационных и практических мероприятий, активное привлечение к охране границы приграничного населения, инженерное оборудование рубежей охраны позволил обеспечить эффективную охрану государственной границы Беларуси.
Как результат, в 1,2 раза сократилось количество нарушений законодательства о государственной границе, более чем на 40% уменьшилось число желающих незаконно ее пересечь, на треть меньше зафиксировано фактов контрабанды.
В 2016 году в Национальном аэропорту «Минск» заработал пилотный проект «Электронные ворота», в автодорожном пункте пропуска «Брест» начала функционировать «электронная очередь», в пунктах пропуска на украинском направлении установлены металлодетекторы.
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