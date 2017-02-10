Борисовским районным отделом Следственного комитета по результатам проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мастера пункта технического обслуживания Минского вагонного депо станции «Борисов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностное лицо из корыстной заинтересованности склонило подчиненного работника к передаче незаконного денежного вознаграждения в сумме 200 рублей якобы вышестоящему руководству за непринятие надлежащих мер, неувольнение, за допущенный мужчиной прогул на работе.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными, свидетельствующие о систематическом получении незаконных денежных вознаграждений задержанным лицом.

В рамках уголовного дела осуществляется комплекс мероприятий, следственных действий, направленных на установление всех обстоятельства противоправной деятельности, выявление причин и условий, способствовавших ее совершению.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки или это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.