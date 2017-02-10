В Департаменте по энергоэффективности 7 февраля состоялась презентация немецкой компании Friedmann Mikronahrstoffe GmbH, специализирующейся на реализации технологий получения и использования биогаза в энергетических целях.

В мероприятии приняли участие представители Департамента по энергоэффективности, Минсельхозпрода, Минжилкомхоза, Минэнерго, Ассоциации «Возобновляемая энергетика», а также руководители сельскохозяйственных организаций, заинтересованных в реализации совместных проектов по производству и использованию биогаза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, вниманию присутствовавших были представлены более десятка биогазовых комплексов различной мощности, спроектированные, построенные либо модернизированные компанией Friedmann Mikronahrstoffe GmbH не только в Германии, но и в Польше, Латвии, Индонезии, Бразилии. Накоплен уникальный опыт переработки в биогаз силоса, илистых отходов коммунальных стоков, биологических отходов крупного рогатого скота, неиспользуемых остаточных продуктов сахарного тростника.

Компания Friedmann Mikronahrstoffe GmbH предлагает довольно широкий спектр использования получаемого биогаза: это не только его сжигание в когенерационных установках с получением электрической и тепловой энергии, но и поставка его в сети газоснабжения, а также сжижение в биоэтанол – топливо, на котором работает большая часть автопарка Бразилии.

И хотя в Беларуси функционирует всего 17 биогазовых комплексов, а в Германии их около 8500, немецкие специалисты предлагают нашей стране свой опыт и средства на довольно выгодных условиях.

Проектное предложение германской компании предусматривает создание совместного предприятия, на котором биогазовый комплекс будет построен за счет иностранного инвестора. Главное, что требуется от белорусской стороны – обеспечить непрерывную и гарантируемую поставку биогазового сырья. Инвестиции окупятся за счет продуктов, которые будут производить биогазовые комплексы, а это не только биогаз, в том числе сжиженный, но и уникальные биоудобрения. В ходе своего уже не первого визита в Беларусь немецкие специалисты побывали в одном из хозяйств Минской области, где, по их словам, увидели вполне реальное поле для приложения своих знаний и средств.

Следует отметить, что значимость проектов в биогазовой отрасли растет на фоне обязательств, взятых на себя Беларусью в области снижения парникового эффекта, а также по мере накопления на территории страны органических отходов животноводства, ТКО и осадков бытовых и промышленных сточных вод.