Около 200 жителей столицы уже освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией. Такие данные, пишет агентство «Минск-Новости», озвучил председатель Мингорсовета Василий Панасюк на первом заседании «Депутатского клуба» (новый проект с таким названием стартовал в агентстве «Минск-Новости»).

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щёткина назвала лояльным механизм действия декрета № 1, которым внесены изменения в декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

«Все очень лояльно, это не фискальный документ. В нем прописана масса ситуаций, учтены нюансы, - отметила М. Щёткина. - Местным Советам депутатов дано право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. И это серьезная ответственность, необходимо досконально разобраться в каждой ситуации. Естественно, всех поголовно освобождать от уплаты этого налога не будут, это и не нужно».