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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 200 ЖИТЕЛЕЙ МИНСКА УЖЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО
11:58 10.02.2017
Около 200 жителей столицы уже освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией. Такие данные, пишет агентство «Минск-Новости», озвучил председатель Мингорсовета Василий Панасюк на первом заседании «Депутатского клуба» (новый проект с таким названием стартовал в агентстве «Минск-Новости»).
В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щёткина назвала лояльным механизм действия декрета № 1, которым внесены изменения в декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
«Все очень лояльно, это не фискальный документ. В нем прописана масса ситуаций, учтены нюансы, - отметила М. Щёткина. - Местным Советам депутатов дано право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. И это серьезная ответственность, необходимо досконально разобраться в каждой ситуации. Естественно, всех поголовно освобождать от уплаты этого налога не будут, это и не нужно».
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