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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОДЕ РЕВИЗИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 250 ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНЫ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
11:45 10.02.2017
В ходе ревизии нормативных правовых актов 250 постановлений Правительства признаны утратившими силу. Об этом проинформировал министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции о работе органов Министерства юстиции в 2016 году и задачах на 2017 год.
Министерством юстиции совместно с другими государственными органами проведена работа по реализации указа от 21 января 2016 г. № 18, в соответствии с которым необходимо пересмотреть все нормативные правовые акты и признать утратившими силу те из них, которые потеряли актуальность либо противоречат действующему законодательству, сообщил министр.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, принято два постановлениями Совета министров, которыми по данным на 1 января 2017 года признано утратившими силу 250 постановлений Правительства за период с 1990 по 2000 год. К июлю 2017 года должна быть завершена ревизия на предмет утраты актуальности либо противоречия законодательству нормативных правовых актов, принятых в период с 2001 по 2015 год.
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