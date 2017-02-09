В ходе ревизии нормативных правовых актов 250 постановлений Правительства признаны утратившими силу. Об этом проинформировал министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции о работе органов Министерства юстиции в 2016 году и задачах на 2017 год.

Министерством юстиции совместно с другими государственными органами проведена работа по реализации указа от 21 января 2016 г. № 18, в соответствии с которым необходимо пересмотреть все нормативные правовые акты и признать утратившими силу те из них, которые потеряли актуальность либо противоречат действующему законодательству, сообщил министр.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, принято два постановлениями Совета министров, которыми по данным на 1 января 2017 года признано утратившими силу 250 постановлений Правительства за период с 1990 по 2000 год. К июлю 2017 года должна быть завершена ревизия на предмет утраты актуальности либо противоречия законодательству нормативных правовых актов, принятых в период с 2001 по 2015 год.