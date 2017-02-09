Комитет государственного контроля Гродненской области запланировал комплексную проверку системы образования региона на 2017 год с учетом имеющейся практики комплексных проверок таких секторов социальной сферы, как культура и спорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля Беларуси, комитет ежегодно проводит мониторинги объектов общественного питания при подготовке оздоровительных учреждений к летней кампании, а школ - к учебному году.

В текущем году усилия областного КГК будут сосредоточены на контроле над соблюдением бюджетного законодательства, использованием государственной собственности, развитием экономики региона. Особым направлением в работе будет контроль над выполнением поручений президента, а также реализацией государственных программ. Акцент будет сделан на активизацию работы упреждающего характера, проведение аудитов эффективности и мониторингов. Гродненский Госконтроль будет неуклонно следовать плану мероприятий, обусловленных Программой первоочередных действий по выполнению поручений главы государства, данных на совещании по итогам проверки Комитета госконтроля.