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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАЛ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
11:36 10.02.2017
Комитет государственного контроля Гродненской области запланировал комплексную проверку системы образования региона на 2017 год с учетом имеющейся практики комплексных проверок таких секторов социальной сферы, как культура и спорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля Беларуси, комитет ежегодно проводит мониторинги объектов общественного питания при подготовке оздоровительных учреждений к летней кампании, а школ - к учебному году.
В текущем году усилия областного КГК будут сосредоточены на контроле над соблюдением бюджетного законодательства, использованием государственной собственности, развитием экономики региона. Особым направлением в работе будет контроль над выполнением поручений президента, а также реализацией государственных программ. Акцент будет сделан на активизацию работы упреждающего характера, проведение аудитов эффективности и мониторингов. Гродненский Госконтроль будет неуклонно следовать плану мероприятий, обусловленных Программой первоочередных действий по выполнению поручений главы государства, данных на совещании по итогам проверки Комитета госконтроля.
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