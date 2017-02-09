Минский автомобильный завод выпустил первый сверхпроходимый автобус для сельских школ, который способен свободно передвигаться в сложных дорожных условиях и преодолевать препятствия в виде песков, луж и сугробов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», этот автобус стал первым школьным транспортом в СНГ, который изначально разработан для сельской местности. В отличие от стандартных «школьников», созданных на основе существующих моделей, MАЗ-257.S30 проектировали с чистого листа. Новый спецавтобус оказался выносливее, мощнее и проворнее серийных «собратьев».

Школьный автобус получил рамное шасси от среднетоннажного грузовика. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют свободно ездить по грунтовым дорогам. Школьный спецавтобус оборудован современным двигателем экологического класса Евро-5. Для большей надежности встроена система ограничения скорости, которая не позволит разогнать транспорт свыше 60 км/ч.

Спецавтобус также получил удлиненный салон на 28 пассажиров. Внутреннее пространство разделено на места для учителей и школьников, причем сиденья для детей оснащены четырехточечными ремнями безопасности. Над креслами организованы багажные полки для школьных рюкзаков, а для первоклашек предусмотрена выдвижная дополнительная ступенька. Инженеры также установили в автобусе внешнюю громкую связь и мультимедийные системы, чтобы можно было развлечь детей в дороге.

«Школьник» прошел испытания, во время которых проверили надежность конструкций. Тесты показали, что модель соответствует всем требованиям безопасности, которые приняты в странах СНГ и Европы.

«Новая модель взяла лучшее от грузовика и автобуса: с одной стороны, повышенная проходимость, с другой – комфортные условия и максимальная безопасность для детей. Автобус предназначен для того, чтобы привезти школьников в школу из любой деревни или хутора, вне зависимости от качества дорожного покрытия. Такие качества делают транспорт незаменимым практически в любом регионе», – отметили разработчики.

Первые автобусы появятся на сельских дорогах осенью текущего года. Их также планируется поставлять на рынки стран ЕАЭС.

«Спецавтобусом интересуются многие потенциальные заказчики. По сути, мы создали автобус, который не имеет аналогов в своем классе. Мы ожидаем, что новая модель будет успешна на зарубежных рынках», – сказали в ОАО «МАЗ».

Спецавтобус создан по программе «Школьный автобус», который реализуется ОАО «МАЗ» и Банком развития Беларуси по поручению главы государства. Целью программы выступает решение проблемы доставки сельских детей в школу и обратно. На заводе разработано две модели – МАЗ 241 и МАЗ 257. Всего для сельской местности будет выпущено более 300 школьных автобусов.