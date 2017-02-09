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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 90% НОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БРЕСТЧИНЕ В 2016 ГОДУ СОЗДАНО В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
10:10 10.02.2017
В Брестской области за 2016 год создано 87 первичных профсоюзных организаций.
Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов по Брестской области, более 90%процентов из них появились на предприятиях частной формы собственности.
За минувший год 32 организации вошли в структуру обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. На втором месте профессиональный союз работников государственных учреждений, который пополнили 16 первичных организаций.
Среди городских и районных объединений профсоюзов безусловное лидерство у областного центра. Брестское городское объединение профсоюзов за 2016 год зарегистрировало 25 новых первичных профсоюзных организаций. Среди районов больше всего первичек появилось в Столинском – 9 и Каменецком – 8.
Работа по созданию новых первичных профсоюзных организаций в регионе продолжается и в 2017 году. Свидетельства о государственной регистрации получили две новые первичные профсоюзные организации в Каменецком районе и одна в Дрогичинском.
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