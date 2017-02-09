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ЭКОНОМИКА РБ
В 70 % СЛУЧАЕВ ИСТОЧНИКОМ МЕДИАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СУД – МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
09:57 10.02.2017
С января 2014 года по август 2016 года медиаторами проведено более 300 медиаций, в 70 % случаев источником медиации явился суд. Такие данные озвучил министр юстиции Олег Слижевский.
По его словам, из 300 медиаций 117 завершились заключением медиативного соглашения, 66 % из которых было исполнено. Чаще всего к услугами медиатора белорусы обращаются при разрешении семейных споров.
В настоящее время свидетельство медиатора в Беларуси имеют 365 граждан. Получить информацию о практикующих медиаторах можно на специализированном портале медиатор.бел, созданном в 2016 году, напомнил Олег Слижевский.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, кроме предоставления информации о медиации, портал создает сторонам, желающим урегулировать спор в добровольном порядке, необходимые условия для осуществления свободного доступа к выбору медиатора. Работает это так: стороны могут выбрать категорию спора и конкретного медиатора, изложить суть вопроса и оставить медиатору свои контактные данные для обратной связи.
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