С января 2014 года по август 2016 года медиаторами проведено более 300 медиаций, в 70 % случаев источником медиации явился суд. Такие данные озвучил министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, из 300 медиаций 117 завершились заключением медиативного соглашения, 66 % из которых было исполнено. Чаще всего к услугами медиатора белорусы обращаются при разрешении семейных споров.

В настоящее время свидетельство медиатора в Беларуси имеют 365 граждан. Получить информацию о практикующих медиаторах можно на специализированном портале медиатор.бел, созданном в 2016 году, напомнил Олег Слижевский.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, кроме предоставления информации о медиации, портал создает сторонам, желающим урегулировать спор в добровольном порядке, необходимые условия для осуществления свободного доступа к выбору медиатора. Работает это так: стороны могут выбрать категорию спора и конкретного медиатора, изложить суть вопроса и оставить медиатору свои контактные данные для обратной связи.