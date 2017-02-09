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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА АЛКОГОЛЯ НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ - МВД
09:33 10.02.2017

10 февраля в Минске состоится заседание коллегии Министерства внутренних дел, на котором будут подведены итоги работы ведомства в 2016 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, по итогам минувшего года количество зарегистрированных преступлений в сравнении с 2015 годом снизилось на 4,2%, при этом общая раскрываемость уголовно наказуемых деяний возросла. Средний уровень преступности по республике на 100 тысяч населения составил 979.

Уменьшилось количество потерпевших от противоправных деяний в общественных местах, погибших и раненных в результате совершения преступлений. Снизилось число «уличных» злодеяний. Удалось преломить ситуацию с угрожающим распространением наркомании, в том числе сохранить тенденцию к снижению подростковой наркопреступности.

Вместе с тем не теряет актуальности проблема нелегального рынка алкоголя. Доступность для населения спиртных напитков, в том числе поступающих из «теневого» оборота, по-прежнему является одним из факторов, негативно влияющих на состояние преступности и общественного порядка. Три четверти всех бытовых преступлений совершено пьяными.

В то же время количество автоаварий по вине нетрезвых водителей снизилось почти на треть, меньше выявлено фактов управления транспортным средством «бесправниками» и в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, несмотря на снижение аварийности на дорогах страны, по сравнению с 2015 годом погибших детей в результате дорожно-транспортных происшествий стало больше (с 12 до 18).
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